Raków Częstochowa jeszcze ma szansę na mistrzostwo Polski. Wszystko w rękach Zagłębia

Mecz Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa rozpocznie się w sobotę 14 maja o godz. 17:30. To będzie ciekawe widowisko, ponieważ Raków ma szansę na mistrzostwo Polski, a Zagłębie nie jest do końca pewne utrzymania w PKO Ekstraklasie. W tej kolejce ważnym meczem dla Rakowa będzie spotkanie Lecha z Wartą Poznań, które zakończy się przed rozpoczęciem zawodów w Lubinie.

W ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy 21 maja wszystkie drużyny zagrają o tej samej porze, czyli o godzinie 17:30. Raków Częstochowa podejmie u siebie Lechię Gdańsk, natomiast Lech Poznań gościć będzie na własnym stadionie Zagłębie. Ostatnie trzy mecze z rzędu „Kolejorz” wygrywał z Zagłębiem, strzelając co najmniej dwie bramki w meczu, co stawia go w roli faworyta tego starcia. Wszyscy dobrze wiemy jednak, jak polska liga potrafi zaskoczyć i wywołać uśmiech na twarzy. Odwrotną sytuację mamy z Rakowem, który od trzech spotkań musiał uznawać wyższość Lechii w bezpośrednich meczach.