Raków Częstochowa: "Klatka" dla gości zostanie przebudowana

Sektor gości na stadionie Rakowa Częstochowa zagościł we wszystkich mediach społecznościowych. Sympatycy Wisły Kraków zostali bowiem wpuszczeni do "klatki", bo takie określenie najlepiej oddaje rozwiązania zastosowane w tej konstrukcji.

Delegat PZPN również zwrócił uwagę na zabezpieczenia umieszczone w sektorze. Zasygnalizował między innymi na zbyt małe "oczka" w siatkach zabezpieczających, które utrudniały oglądanie meczu. Technicznych uwag było zresztą więcej, dotyczyły np. podwójnych wsporników zamiast pojedynczych, które widniały w projekcie.

- Wszystko wskazuje na to, że sektor nie został należycie dopilnowany przez wykonawcę, bo projekt, który nam przedstawiono, rzeczywiście wygląda inaczej - komentuje przewodniczący Komisji Licencyjnej PZPN, Krzysztof Smulski. - Szukanie winnych nie jest jednak w tej chwili najistotniejsze, chodzi przede wszystkim o to, żeby rozwiązać problem. Dlatego w przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania wszystkich zainteresowanych stron, czyli klubu, policji i PZPN, aby wypracować kompromisowe rozwiązania dzięki którym sektor stanie się nie tylko bezpieczny, ale i przyjazny dla kibiców. Wierzę, że wszystko pójdzie sprawnie, bo z Rakowem współpracuje się naprawdę dobrze.