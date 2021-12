Raków Częstochowa ma efektowny kalendarz na 2022 rok ZDJĘCIA Piłkarze i trener Papszun w niesamowitej sesji zdjęciowej

Kalendarz ma 12 stron. Jest wykonany z grubego papieru i estetycznie wykonany. Format kalendarza to A2. Cena wynosi 35 złotych i można go kupić stacjonarnie w sklepie Rakowa w Galerii Jurajskiej i w sprzedaży online na sklep.rakow.com. W kalendarzu wystąpili zawodnicy oraz trener Marek Papszun. Motyw przewodni kalendarza to "Nadchodzi czerwono-niebieski rok", gdyż w klubie liczą, że przed Rakowem kolejne sukcesy. W kończącym się roku został wicemistrzem Polski, zdobył Puchar i Superpuchar Polski. Zadebiutował w europejskich pucharach.

Zobacz niesamowite ZDJĘCIA do kalendarza Rakowa Częstochowa na 2022 rok!