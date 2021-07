Raków Częstochowa ma nowego piłkarza. To młody napastnik z FC Porto

Pedro Vieira urodził się 3 maja 2002 w miejscowości Beja. Mierzy 190 centymetrów wzrostu. Karierę piłkarską rozpoczynał w Bairro da Conceição. W czasach juniorskich grał również w Despertar SC. W 2006 roku dołączył do Academiki Coimbra, gdzie występował w grupach młodzieżowych.

W lipcu 2018 przeniósł się do FC Porto, gdzie stawiał kolejne kroki w drodze do seniorskiej piłki. W barwach „Smoków” występował w drużynie do lat 17, a później w zespole U-19. W sezonie 2018/19 FC Porto zdobyło tytuł mistrza kraju w swojej grupie wiekowej, a dużą cegiełkę do tego sukcesu dołożył Pedro Vieira, który w 31 spotkaniach zdobył 24 bramki.