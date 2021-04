Raków Częstochowa ma nowy stadion. Ekstraklasa wraca do Częstochowy po 23 latach. W piątek Raków zagra na Limanowskiego ze Śląskiem Wrocław

- Trzeba zaznaczyć, że to zgoda na jedno spotkanie, bo nie wszystko jest takie, jak powinno, zwłaszcza po takiej długiej modernizacji - podkreśla Krzysztof Smulski, szef Komisji Licencyjnej. - Jeśli delegat na mecz ze Śląskiem nie będzie miał zastrzeżeń, również mecz z Piastem będzie mógł się odbyć na tym stadionie. Aby uzyskać licencję na przyszły sezon potrzebne będą jednak kolejne prace, przede wszystkim związane z rozbudową trybun z obecnych 1000 miejsc do co najmniej 3.000, a docelowo do wymaganych przepisami 4.500.