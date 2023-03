Raków Częstochowa ma spore długi i próbuje podnieść pieniądze z boiska

Raków Częstochowa ma spore długi

Klub z Częstochowy w ostatnim raporcie finansowym wykazał stratę netto wynoszącą 19,6 mln zł. Dziurę w budżecie Rakowa ma zasypać zdobycie w tym roku tytułu mistrza Polski sięgnięcie po Fortuna Puchar Polski.

„Istnieją zagrożenia co do kontynuowania działalności przez spółkę w związku z niestabilną sytuacją finansową jednostki, rozumianą jako zadłużenie jednostki przewyższające sumę aktywów i skumulowane straty bilansowe wraz z wynikiem bieżącego okresu, które nie znajdują źródła pokrycia i powodują powstanie ujemnego kapitału własnego. W związku z powyższym zarząd podjął działania zmierzające do poprawienia sytuacji finansowej spółki oraz zapewnienia stabilności finansowej” - napisano w raporcie dodając, że „sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2022 sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości”.