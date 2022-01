Raków Częstochowa. Marek Papszun na koszulkach i kubkach ZDJĘCIA Nietypowa kolekcja z okazji przedłużenia kontraktu szkoleniowca

Tak Raków reklamuje nietypową koszulkę:

„Koszulka The Papszun One jest hołdem dla najlepszego trenera w historii klubu. Jedyny taki, fetujemy więc na bogato, odziewając się w jego wizerunek. Na piersi widnieje trener Marek - ze swoim zarostem, w swoich okularach, w swojej (naszej) czapce. Gość tak niepowtarzalny, jak jego osiągnięcia. Wielu nam go zazdrości, wielu chciałoby mieć go u siebie. Ale gra z nami, a my gramy z nim. Bo Raków to jedność. Jesteśmy The One. The Papszun One.