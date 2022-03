Raków Częstochowa od 1 kwietnia będzie zarządzał stadionem przy ulicy Limanowskiego ZDJECIA

Klub będzie miał też prawo do dokonywania za zgodą MOSiR dodatkowych prac adaptacyjnych i remontowych, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie obiektu. Obowiązkiem klubu pozostaje zapewnienie Urzędowi Miasta Częstochowy możliwości prowadzenia zadań inwestycyjnych i remontowych po wspólnym uzgodnieniu zakresu i terminu realizacji. Na czas trwania umowy klub zobowiązał się do udostępnienia zaplecza treningowego i boisk dla akademii szkolącej dzieci i młodzież.

Jak informuje Urząd Miasta i klub, w ramach dzierżawy klub przejmie kompleksowe zarządzanie stadionem i otaczającym go terenem w zakresie dotyczącym codziennego użytkowania i spraw technicznych. To wiąże się z przejęciem kosztów utrzymania obiektu, ale także z czerpaniem korzyści wynikających z zarządzania stadionem.

Umowa dzierżawy wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku i potrwa do końca 2024 roku. Warto dodać, że Urząd Miasta Częstochowy przygotowuje się do realizacji drugiego etapu rozbudowy MSP „Raków”, starając się o pozyskanie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu wsparcia inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu dotyczy blisko 8,5 miliona złotych, a planowany wkład miasta to ponad 6,5 miliona złotych.