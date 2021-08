Raków Częstochowa otrzyma 1,5 mln zł dotacji od miasta w ramach promocji poprzez sport

Po raz pierwszy w przetargu na promocję poprzez sport w Częstochowie wzięły udział dwa kluby, Skra Częstochowa oraz Raków Częstochowa.

Nieograniczony przetarg obejmował usługę promocji Miasta Częstochowy poprzez zespół piłki nożnej, biorący udział w rozgrywkach ekstraklasy lub I ligi, w których uczestniczy minimum 16 drużyn w jednej grupie oraz podczas rozgrywek o Puchar Polski i innych zawodów.

Te warunki spełniały obydwa kluby, bo Skra wywalczyła w tym roku nieoczekiwany awans do pierwszej ligi. Co ciekawe to Skra złożyła niższą ofertę (1,23 mln zł), Raków oferował 1,49 mln zł.

Mimo że otwarcie ofert odbyło się 29 czerwca 2021 roku, przetarg rozstrzygnięto dopiero 19 sierpnia 2021 roku. Z informacji podanej na BIP-ie wynika, że przetarg wygrał Raków Częstochowa, a oferta Skry została odrzucona z przyczyn formalnych. Nie podano jednak o jakie formalności chodzi.