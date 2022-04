Raków Częstochowa pewnie pokonał Termalicę Nieciecza i został liderem tabeli

Takie mecze często określane są "pułapkami", ale Raków w nią nie wpadł. Zespół z Częstochowy pewnie pokonał w Niecieczy Bruk-Bet Termalicę i wspiął się na pozycję lidera PKO Ekstraklasy, podczas gdy gospodarza coraz szybciej zmierzają w kierunku spadku do I ligi.

Duży wpływ na przebieg meczu miała fatalna dyspozycja bramkarza Pawieła Pawluczenki. Golkiper Termaliki od początku spotkania popełniał błąd za błędem, miał też problemy w wprowadzaniem piłki do gry. W 36 minucie zrobił to w taki sposób, że idealnie podał do Patryka Kuna, ten obsłużył Ivi Lopeza, który minął Piotra Wlazło i potężnie strzelił do siatki.

Niecieczanie nie byli w stanie nawiązać z Rakowem walki. W 62 minucie częstochowianie podwyższyli wynik. Po rzucie rożnym strzał oddał Tomas Petrasek, Pawluczenko odbił piłkę, a Vladislavs Gutkovskis dopełnił formalności.