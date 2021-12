Raków Częstochowa - Piast Gliwice NA ŻYWO, WYNIK Dziewięciu piłkarzy Rakowa pod znakiem zapytania! Piast niewiadomą po koronawirusie

RAKÓW - PIAST NA ŻYWO

- Przed nami bardzo ważny mecz, bo przegraliśmy ten ostatni. Kolejny mecz po przegranym jest bardzo ważny, ponieważ trzeba go wygrać, tak do tego podchodzimy - przekonywał na czwartkowej konferencji prasowej trener Rakowa Marek Papszun. - Jesteśmy w trudnej sytuacji kadrowej, bo mecz z Lechią Gdańsk dużo nas kosztował. Przeciwnik troszeczkę nas wyniszczył, nałożyły się jeszcze inne dodatkowe nasze problemy i przy wielu zawodnikach jest znak zapytania co do piątkowego występu. Dokładnie to dziewięciu, to duża liczba.