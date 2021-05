Raków Częstochowa - Piast Gliwice NA ŻYWO, WYNIK, LIVE Hit w Częstochowie! Mecz o wicemistrzostwo Polski i europejskie puchary

W poniedziałek 10.05.2021 r. w ostatnim meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa zagra z Piastem Gliwice. Hitowe spotkanie rozpocznie się o godz. 18. Jeżeli Raków wygra zostanie wicemistrzem Polski. Natomiast Piast ma szansę znacznie zbliżyć się do europejskich pucharów. TUTAJ na dziennikzachodni.pl prowadzona będzie relacja LIVE z meczu Raków - Piast.

Raków w roku 100-lecia klubu dokonuje historycznych wyczynów. Drużyna Marka Papszuna zdobyła już Fortuna Puchar Polski i ma już zapewniony medal w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Już dziś będzie to srebro, jeżeli częstochowianie pokonają u siebie Piasta Gliwice. Zobacz ZDJĘCIA z meczu Piast - Raków (20.12.2020 r.).

RAKÓW - PIAST LIVE Mistrzem Polski została już Legia. Pogoń i Raków walczą o wicemistrzostwo. Drużyna ze Szczecina ma 52 punkty i do rozegrania jeden mecz. Natomiast częstochowianie mają 53 punkty i dwa mecze do końca sezonu. Poniedziałkowe starcie z Piastem może zamknąć kwestię srebrnego medalu. - Spodziewamy się trudnego spotkania, ale my też gramy twardo, szybko i dlatego wierzę, żę będą duże emocje i na koniec dnia to my będziemy się cieszyć - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej trener Marek Papszun.

RAKÓW - PIAST NA ŻYWO Piast, w którego składzie jest wicelider klasyfikacji strzelców Jakub Świerczok (14 bramek), też ma o co grać. Dzięki temu, że Raków zdobył Puchar Polski również zajęcie 4. miejsca oznacza awans do europejskich pucharów. Chętnych jest aż pięć drużyn! Piast, Lechia Gdańsk i Śląsk Wrocław mają po 42 punkty, Zagłębie Lubin 41, a Warta Poznań 40. Drużyna Waldemara Fornalika ma przewagę nad nimi w postaci dwóch meczów do końca sezonu. - Najpierw trzeba wygrać pierwsze spotkanie, by móc myśleć o drugim i zajęciu czwartego miejsca. Koncentrujemy się tylko na tym najbliższym meczu - stwierdził trener Fornalik.

RAKÓW - PIAST WYNIK 20 grudnia w 14. kolejce Piast zremisował u siebie z Rakowem 0:0. - Poprzedni mecz nie był porywający. Było to ostatnie spotkanie poprzedniego roku – przypomniał trener Papszun. - To są mecze trudne pod kątem zmęczenia i przygotowania, bo to zima w pełni. Natomiast myślę, że wtedy to był powód inny. Dwie drużyny, które były w formie, chciały bardzo wygrać i z reguły tak to się kończy. Wierzę, żę teraz będzie dobry mecz i bardziej emocjonujący niż ten poprzedni.

- Widzieliśmy ostatni mecz Rakowa ze Stalą Mielec. Jest to bardzo dobry zespół, który nie przegrał od kilkunastu spotkań. Liczymy na twardy męski mecz - dodał trener Fornalik. RAKÓW - PIAST TRANSMISJA Raków poprzednio wygrał w Mielcu ze Stalą 1:0 po golu z rzutu karnego w doliczonym czasie. Częstochowianie w poniedziałek drugi raz zagrają na swoim modernizowanym stadionie. Powrót na Limanowskiego był udany - Raków wygrał ze Śląskiem Wrocław 2:0. Ekipa Papszuna jest niepokonana od 12. ligowych spotkań. Sędzią meczu w Częstochowie będzie Daniel Stefański (Bydgoszcz) Spotkanie Raków - Piast pokaże stacja Canal+ Sport. Wstęp do meczu zaczyna się o godz. 17.40.

