Raków Częstochowa: Plan przygotowań do sezonu i poszukiwanie wzmocnień

Piłkarze Rakowa na razie odpoczywają po trudach rundy jesiennej, w której rywalizowali na trzech frontach w PKO Ekstraklasie, Fortuna Pucharze Polski i kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy, a przy okazji zdobyli Superpuchar Polski. Trener Marek Papszun powrót do zajęć zaplanował na 7 stycznia.

Wicemistrzowie Polski po powrocie do klubu przejdą 8 i 9 stycznia kompleksowe badania motoryczne, a 10 stycznia wyjadą na obóz do Turcji. Piłkarze do Belek wylecą z Wrocławia i nad Morzem Śródziemnym spędzą 18 dni. Częstochowska drużyna zamieszka tam w dwóch różnych hotelach, by trochę urozmaicić ten długi pobyt. W jednym z nich przebywała już na zgrupowaniu przed rokiem.

W Turcji Raków rozegra cztery sparingi. Rywalami częstochowian będą rumuński Rapid Bukareszt (14 stycznia), austriacki Sturm Graz (23 stycznia) i ukraińska Zoria Ługańsk (27 stycznia). Trwają jeszcze poszukiwania przeciwnika na mecz 19 sty-cznia i nie wykluczone, że będzie to jedna z polskich drużyn przebywająca tam na obozie.