Raków Częstochowa po raz pierwszy wystąpi w europejskich pucharach. Zobaczcie kiedy pozna rywala i zagra mecz

Raków po raz pierwszy wystąpi w europejskich pucharach. Terminy losowania i meczów

Raków będzie 35. polskim klubem, który uzyskał kwalifikację do europejskich pucharów zaliczając do tych rozgrywek Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Puchar Europy Mistrzów Klubowych, Puchar Zdobywców Pucharów, Puchar UEFA i jego poprzednik Puchar Miast Targowych. Piłkarze Marka Papszuna wystąpią w nowo utworzonych rozgrywkach, czyli Lidze Konferencji Europy.

To trzecie pod względem ważności pucharowe rozgrywki w Europie, które w tym sezonie zadebiutują w kalendarzu UEFA. Do rywalizacji w Lidze Konferencji Europy przystąpią po trzy drużyny federacji plasujących się na miejscach 16-50 w rankingu UEFA (Polska zajmuje w nim 30. lokatę), po dwie z miejsc 6-15 oraz 51-55 oraz po jednej z najsilniejszych lig Hiszpanii. Anglii, Niemiec, Włoch i Francji (będą to drużyny, które zajmą w tych krajach 6-7 miejsce na koniec obecnego sezonu).