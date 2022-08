Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin: Medaliści PKO Ekstraklasy odrabiają zaległości

Wicemistrzowie Polski po odpadnięciu z europejskich pucharów mogą skupić się na lidze. Po efektownym zwycięstwie we Wrocławiu ze Śląskiem 4:1 podopieczni trenera Marka Papszuna dziś odrobią część zaległości grając u siebie z brązowym medalistą poprzedniego sezonu - Pogonią Szczecin.

- To dla nas kolejne wyzwanie, bo jesteśmy teraz w cyklu meczów rozgrywanych co trzy dni. Czeka nas potyczka z jednym z kandydatów do mistrzostwa Polski. Drużyna Pogoni budowana jest od lat, a klub rozwija się wręcz wzorcowo. Konfrontacje ze szczecinianami to były dla nas zawsze trudne spotkania - powiedział Marek Papszun, trener Rakowa.