Raków Częstochowa przed Wartą: Marek Papszun chwali reprezentację Polski i sobotniego rywala ligowego meczu

Częstochowianinie w sobotę zagrają na wyjeździe z Wartą Poznań. Trener Marek Papszun mówi, jak jego zespół spędził reprezentacyjną przerwę.

- Za nami dwa tygodnie przerwy i z tego miejsca, chciałbym pogratulować reprezentacji za to duże osiągnięcie dla nas wszystkich, czyli awans do mistrzostw świata. To ważne dla nas wszystkich związanych z piłką, dla jej popularyzacji. Czekamy teraz na mundial, a wcześniej na losowanie. Były emocje, ale my w nich pracowaliśmy i szykowaliśmy się do końcówki sezonu. Pracę trochę utrudniał nam wyjazd siódemki zawodników na reprezentacje, ale już się zbieramy. Myślę, że piłkarze, którzy zostali, którzy też mniej grali, dobrze wykorzystali ten czas i będą dobrze przygotowani do momentu sezonu, gdy będzie się wszystko decydowało - ocenił szkoleniowiec.

Zapytany o mecz Polski ze Szwecją mówił: - Nawet uczestniczyłem na Stadionie Ślaskim w tym widowisku. Nie chciałbym komentować tego meczu, bo już przed nim powiedziałem, że najważniejsze jest zwycięstwo i trzeba zrobić wszystko żeby po prostu ten mecz wygrać. Powiem tylko tyle, że mecz mógł pójść w dwie strony, bo Szwedzi też mieli swoje szanse. Natomiast my wykazaliśmy się i takim sprytem i chyba większą dojrzałością, wykorzystaliśmy duże potknięcia przeciwnika. Na tym rzecz polega w takim meczu, żeby wytrzymać to ciśnienie i rangę spotkania i właśnie takie momenty wykorzystać. Doświadczenie naszych zawodników i poziom, jaki reprezentują, ci którzy w te akcje bezpośrednio byli zaangażowani, zdecydowały, że wygraliśmy - analizował opiekun Rakowa.