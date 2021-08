Raków Częstochowa - Rubin Kazań 0:0. Odważny Raków postawił się faworytowi

Na szczęście w piłce jakość nie zawsze ma decydujący wpływ na wynik - tej zasady trzymali się piłkarze Rakowa, którzy zaprezentowali zupełnie inne oblicze niż w meczach z Litwinami. Drużyna Marka Papszuna nie przestraszyła się renomowanego przeciwnika, zagrała z dużo większym luzem i odważnie starała się narzucać Rosjanom swój styl gry. Niestety, w porównaniu do spotkań z Suduvą, nie zmieniło się jedno - częstochowianom brakowało "mitycznego" ostatniego podania i wykończenia akcji.

W optymistycznym wariancie w dwumeczu z Rubinem Raków miał grać lepiej niż w starciach z broniącą się głęboko Suduvą Mariampol. Preferujący otwarty futbol goście mieli zostawiać z tyłu więcej przestrzeni, a to bardziej sprzyja stylowi gry wicemistrzów Polski. W wariancie pesymistycznym o wyniku miała przesądzić piłkarska jakość - czwarta drużyna rosyjskiej ekstraklasy przyjechała do Bielska-Białej w roli zdecydowanego faworyta, dla którego debiutant w europejskich pucharach miał być tylko rozgrzewką przed kolejnymi wyzwaniami.

Raków nie ustępował Rubinowi tempem gry, które w pierwszej połowie na skrzydłach napędzali dobrze dysponowani Mateusz Wdowiak i Patryk Kun. W środku piłki inteligentnie rozrzucali Marko Poletanović i Giannis Papanikolau, a najczęściej uruchamiali nimi Wdowiaka. To po jego akcjach w pierwszym kwadransie w polu karnym gości dwa razy się zakotłowało, ale nikt nie zdołał trafić do bramki.

Rubin swoje poczynania w ataku opierał na dynamice Chwiczy Kvaracchelelii. Gruziński talent, za którego przed końcem lata 15 milionów euro chcą wyłożyć Tottenham i AC Milan, miał jednak spore problemy z przebiciem się w pole karne Rakowa. Od 20-latka biła piłkarska jakość i nadzwyczajny zmysł do dryblingu, ale na niewiele się to zdawało. Gruzin grał niechlujnie, podejmował złe decyzje, a już na początku meczu zmarnował wymarzoną okazję do zdobycia bramki. Po jedynym poważnym błędzie obrony Rakowa stanął sam na sam z Valdanem Kovaceviciem, ale uderzył zbyt słabo i Bośniak popisał się świetną interwencją.