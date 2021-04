Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław 2:0 ZDJĘCIA, WYNIK Zwycięski powrót do domu drużyny Marka Papszuna

Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław 2:0

23 kwietnia zapisze się w historii Rakowa. Klub z Częstochowy po blisko dwóch latach gry w Bełchatowie wrócił na własny stadion.

- Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wrócić na swój obiekt. Super, że skończyły się wyjazdy do Bełchatowa i znów gramy w Częstochowie - powiedział Patryk Kun, który jako jeden z niewielu piłkarzy Rakowa miał okazję występować na Limanowskiego w I lidze. Większość podopiecznych Marka Papszuna przyszła do klubu już po awansie do PKO Ekstraklasy i był to ich premierowy występ pod Jasną Góra.