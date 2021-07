Raków Częstochowa w czwartek rozpoczyna grę o spełnienie marzeń. Suduva Mariampol pierwszą przeszkodą w europejskich pucharach Bartłomiej Romanek

Mariampol – to niespełna 50-tysięczne miasto na Litwie zapisze się w historii Rakowa Częstochowa. To tutaj drużyna Marka Papszuna rozegra pierwszy mecz w europejskich pucharach w dziejach klubu. To pierwszy mecz o spełnienie marzeń, czyli grę w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.