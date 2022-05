Raków Częstochowa w sobotę będzie świętował Puchar Polski i medal PKO Ekstraklasy. Wielka feta na Placu Biegańskiego

Klub zachęca do przejazdu na plac Biegańskiego transportem zorganizowanym. Po zakończeniu meczu przy pętli tramwajowej obok stadionu czekać będą na kibiców dodatkowe tramwaje, które zabiorą Was do centrum miasta. Przyjazd drużyny zaplanowany jest niedługo po godzinie 21:00 i rozpocznie się na placu Daszyńskiego. Otwarty autobus przejedzie prawą stroną przez I i II Aleję Najświętszej Maryi Panny aż do placu Biegańskiego, gdzie znajdowała się będzie scena.