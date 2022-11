Raków Częstochowa - Wisła Płock 7:1. Cztery gole Gutkovskisa i rekordowa wygrana ZDJĘCIA

Raków Częstochowa - Wisła Płock 7:1. Cztery gole Gutkovskisa

Raków odniósł szóste ligowe zwycięstwo z rzędu i umocnił się w fotelu lidera PKO Ekstraklasy. Po podpisaniu umowy sponsorskiej z Tauronem piłkarze z Częstochowy wyszli na mecz z Wisłą naładowani pozytywną energią i rozbili drużynę z Płocka odnosząc swoją najwyższą wygraną w gronie najlepszych.

Bohaterem spotkania był Vladislavs Gutkovskis. Łotysz strzelił aż cztery bramki, co wcześniej w jednym meczu w trakcie gry w Polsce nigdy mu się nie zdarzyło. Potrzebował na to tylko 41 minut i były to najszybciej strzelone cztery gole od czasu wyczynu Ernesta Pohla w 1962 roku (gracz Górnika Zabrze potrzebował tylko 33 minut, by cztery razy trafić do siatki).

Popularny "Gutek" swoją kanonadę rozpoczął już w 3 minucie po dośrodkowaniu Patryka Kuna popisując się efektowną główką. Chwilę później Łotysz skutecznie dobił z najbliższej odległości strzał Tomasa Petraska w poprzeczkę.