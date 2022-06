Raków Częstochowa wzmacnia skład. Kolejny Grek w drużynie wicemistrza Polski

Raków Czestochowa pochwalił się pierwszym letnim transferem. Wicemistrz Polski wypożyczył z AEK Ateny Stratosa Svarnasa. Umowa z 24-letnim obrońcą będzie obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku z opcją wykupu piłkarza po zakończeniu najbliższego sezonu.

- To mój pierwszy zagraniczny transfer. Bardzo się cieszę, że jestem w Rakowie, czyli klubie, który od początku we mnie wierzy. Chciałbym zrealizować swoje cele i osiągnąć sukcesy. Gra w europejskich pucharach to jeden z powodów tego, że tu jestem. Raków będzie próbował awansować do fazy grupowej, więc chciałbym w tym pomóc drużynie i uczestniczyć w europejskich meczach - powiedział Svarnas.