Raków Częstochowa: Z Pucharem i w srebrze będzie im do twarzy

Na liście zdobywców Pucharu Polski, którego historia rozpoczęła się w 1925 roku, znajdują się dwadzieścia dwa kluby. Medalem mistrzostw Polski - od 1 1921 roku - pochwalić się może trzydzieści pięć, w tym mistrzostwem lub wicemistrzostwem dwadzieścia dziewięć.

Już wiadomo, że stulecie rozgrywek niezwykle efektownie splotło się ze stuleciem Rakowa Częstochowa i klub z Limanowskiego będzie trzydziestym szóstym na liście medalistów. Wciąż jednak ma szansę, by sięgnąć po więcej niż brąz, a także by dołączyć do triumfatorów PP. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach.

Po środowym remisie z Jagiellonią Raków zajmuje w tabeli 2. miejsce. W wyścigu po srebro rywalizuje z Pogonią i wszystko wskazuje na to, że walka rozstrzygnie się 16 maja w ostatniej kolejce w bezpośrednim starciu w Szczecinie. Zespół Marka Papszuna ma nieco utrudnione zadanie, bo jesienią przegrał u siebie 0:1, więc w przypadku równej liczby punktów - a tak jest obecnie - będzie musiał to starcie wygrać. Wcześniej jednak częstochowianie nie mogą stracić dystansu do konkurentów w rywalizacji korespondencyjnej (Pogoń: Warta dom, Zagłębie wyjazd; Raków: Stal wyjazd, Piast dom).