Raków Częstochowa zorganizuje paradę drużyny, a kibice będą mogli zrobić sobie zdjęcia z Pucharem Polski

Raków Częstochowa wicemistrzem Polski! Tak piłkarze i trener Marek Papszun cieszyli się ze srebrnych medali PKO Ekstraklasy

Raków Częstochowa pokonał Piasta Gliwice 1:0 w meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy, zapewniając sobie wicemistrzostwo Polski. To najwyższe miejsce w historii klubu, który do tego sukcesu dołożył Puchar Polski. Częstochowska drużyna ma za sobą najlepszy sezon w 100-letniej historii klubu i już może myśleć o występie w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Po meczu piłkarze Rakowa cieszyli się z sukcesu. To była szalona radość, jak na pandemiczne warunki, bo do pełni szczęścia zabrakło obecności kibiców.