Raków już w Belgii. Rewanż z Gent najważniejszym meczem w 100-letniej historii częstochowskiego klubu ZDJĘCIA Jacek Sroka

Piłkarze Rakowa na rewanżowy mecz z KAA Gent polecieli samolotem czarterowym z lotniska w Pyrzowicach Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE fot. Jacek Sroka Zobacz galerię (5 zdjęć)

Piłkarze Rakowa dotarli już do Belgii, gdzie w czwartek o godz. 20 rozegrają rewanżowe spotkanie IV rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy z KAA Gent. Częstochowianie nie mają wątpliwości, że to będzie najważniejszy mecz w 100-letniej historii klubu, a jego stawką będzie awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Zobaczcie zdjęcia z wylotu Rakowa do Belgii.