Raków nie zagra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy w Częstochowie? Decyzja w tej sprawie zapadnie w poniedziałek Bartłomiej Romanek

Gdzie zagra Raków Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji Europy? Decyzja w tej sprawie zapadnie prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia. Wiadomo już, że stadion nie będzie gotowy do końca lipca zgodnie z podpisaną umową. Urząd Miasta ma nadzieję, że do 29 lipca uda się oddać do użytku wszystkie niezbędne komponenty obiektu, aby można było rozegrać mecz w europejskich pucharach. Klub przygotowuje już jednak plan awaryjny.