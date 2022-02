Raków, Piast Gliwice czy Górnik Zabrze? Kto najbardziej się wzmocnił? Lista TOP9 transferów przed rundą wiosenną PKO Ekstraklasy

Piast Gliwice w poniedziałek 31 stycznia ściągnął do siebie Kamila Wilczka, który trzeci raz w karierze zagra przy Okrzei. Napastnik rozstał się z FC Kopenhaga rozwiązując kontrakt za porozumieniem stron. Największym hitem gliwickich transferów jest estoński snajper Rauno Sappinen, który trafił do Piasta w Flory Tallin.

Raków Częstochowa zaskoczył wszystkich najwyższą kwotą transferową w historii klubu. Reprezentant Rumunii Deian Sorescu z Dinama Bukareszt miał kosztować wicemistrza Polski ponad 700 tys. euro. Wraz z bonusami ta kwota ma sięgnąć 1 mln euro. Jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt jest jeszcze wyższa.

W sumie do Piasta zimą trafiło pięciu nowych zawodników, do Rakowa trzech, a Górnik Zabrze pozyskał tylko jednego. Suma wartości gliwickich wzmocnień to 2,65 mln, a częstochowskie nabytki warte są razem 3,05 mln euro. Kto jest najdroższy? Zobacz!