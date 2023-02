Raków przed meczem z Jagiellonią. Trener Papszun optymistą przed wyjazdem do Białegostoku

Raków przed meczem z Jagiellonią. Trener Papszun optymistą

Raków w piątek 24 lutego czeka kolejne ligowe spotkanie. Częstochowianie w pojedynku otwierającym 22. kolejkę PKO Ekstraklasy zmierzą się w Białymstoku z Jagiellonią.

- Szykujemy się do kolejnego spotkania po bardzo dobrym meczu z Górnikiem. jedziemy doi Białegostoku na spotkanie z rywalem, który jeszcze nie przegrał w tej rundzie szykuje się ciekawe widowisko.

- powiedział trener Marek Papszun.

Szkoleniowiec częstochowian

Fabian Piasecki wkrótce będzie komunikat. Zoran niestety nie będzie gotowy na tenb mecz. Robimy wszystko, żeby zagrał w meczu pucharowym w Lublinie. Co do Sarnasa to on mógł grać już w poprzednim spotkaniu, ale nie ryzykowaliśmy. Jest gotowy do gry.

Klub nie odwołał się od zółtej kartki Kochergina, choć to była ewidentna pomyłka. Retoryta nawet profesjonalnych dziennikarzy jest słaba, zachowują się jak hejterzy internewowi.