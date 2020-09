Raków - Widzew Łódź 2:2 ZDJĘCIA Częstochowianie zremisowali z beniaminkiem I ligi

Spotkanie Rakowa z Widzewem rozgrywane w podczęstochowskich Konopiskach rozpoczęło się dobrze dla łodzian. Widzew już w 8 minucie objął prowadzenie po strzale Karola Czubaka. Później do głosu doszli gracze klubu z PKO Ekstraklasy i jeszcze przed przerwą zdobyli dwie bramki. Najpierw do remisu doprowadził Amerykanin Ben Lederman, a tuż przed końcem I połowy po uderzeniu z rzutu wolnego na prowadzenie wyprowadził Raków Serb Marko Poletanović. Po zmianie stron łodzianie dążyli do wyrównania i udało im się to na 80 minut przed końcem. Na listę strzelców znów wpisał się młody napastnik Widzewa Karol Czubak.