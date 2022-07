Raków znów lepszy od Astany. Trener Marek Papszun: Nie spodziewaliśmy się wygranej w dwumeczu 6:0

- Spodziewaliśmy się trudniejszego meczu niż w Częstochowie i taki on był. Spodziewaliśmy się tej agresji ze strony rywala i tak to wyglądało. Oglądaliśmy może nie najlepszy mecz, ale zagraliśmy na zero z tyłu, strzeliliśmy gola, a mogliśmy więcej. Nie spodziewaliśmy się wygranej w dwumeczu 6:0, bo szanse przed tymi spotkaniami uważaliśmy za wyrównane. Tymczasem awansowaliśmy dość pewnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku i awansu, ale już w niedzielę czeka nas mecz ze Stalą i mam nadzieję, że podróż do domu przebiegnie spokojnie - powiedział trener Marek Papszun.