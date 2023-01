Ramen w Katowicach. Gdzie w stolicy Śląska zjesz popularne japońskie danie? Zobacz najlepsze miejsca

Ramen w Katowicach. Gdzie znajdziesz katowickie rameniarnie?

Jednym z najpopularniejszych zagranicznych dań w kraju nad Wisłą ostatnich lat jest japoński ramen, czyli bulion i makaron wzbogacony solidną porcją dodatków. W Katowicach tzw. rameniarni, czyli miejsc specjalizujących się w przygotowywaniu tej potrawy, jest kilka. Poniżej sprawdzić możesz, co zjesz w środku i jak do nich dotrzesz:

Kulinarna mapa Katowic obfituje w miejsca, gdzie zapoznać się można ze światową kuchnią na różne sposoby. Zwiedzać można Indie, Tajlandię, Gruzję i wiele innych, a wszystko to bez konieczności kupowania biletów - wystarczą kubki smakowe i restauracje zapewniające tamtejsze specjały. Jedzeniowe trendy podlegają jednak ciągłym zmianom. W zależności od tego, co obecnie jest popularne, pojawiają się modne lokale starające się dotrzymać kroki nieustannie reformującym się gustom.

Dlaczego ramen jest taki popularny?

Ramen nazywany jest daniem japońskim i, choć rzeczywiście króluje on w tamtejszej kulturze, do Kraju Kwitnącej Wiśni dotarł z Chin w XIX wieku. Fenomen w tamtych stronach zawdzięcza głównie temu, że jest niezwykle prosty i tani w przygotowaniu, a dzięki uniwersalnej formule przygotowywania jest podatny na kreatywne wariacje. Szefowie kuchni, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie, prześcigają się w pomysłach na to, w jaki sposób go urozmaicić. Ramen otwiera wrota do istnego królestwa smaku - wywary mogą być mięsne lub bezmięsne, a liczba możliwych kombinacji dodatków jest w zasadzie nieskończona.