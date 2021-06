Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej wysoko w rankingu uczelni niepublicznych

NOWE Dąbrowski gitarzysta Piotr Zajdek toczy najważniejszą walkę w swoim życiu, jest w potrzebie. Pomóżmy mu

Rodzina, przyjaciele, współpracownicy, środowiska muzyczne Zagłębia. Wszyscy trzymają kciuki za powrót do zdrowia Piotra Zajdka. Męża, tatę dwóch nastolatków, syna, przyjaciela, świetnego zagłębiowskiego muzyka, wychowawcę młodych adeptów sztuki gitarowej. Nic na to nie wskazywało, ale dziś musi toczyć walkę z podstępnym glejakiem. Wszyscy mają nadzieję, że będzie to walka zwycięska.