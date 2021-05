Raport szczepień przeciwko COVID-19 ŚLĄSKIE. W tych miastach wykonano najwięcej szczepień

Przyśpieszenie podania drugiej dawki szczepionki i szczepień ozdrowieńców

- W zeszłym tygodniu wykonano 1,8 mln szczepień. To kolejny tydzień, w którym widać wyraźny wzrost tempa Narodowego Programu Szczepień. W tym tyg. dostarczymy do punktów ok. 2 mln dawek. Każdego tygodnia zwiększamy wykonywanie szczepień o ok. 200 tys. - mówił podczas poniedziałkowej konferencji, 10 maja, Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień.