Rapująca dziewczynka uderza w rząd i premiera. Utwór "Kłamiecie jak umiecie" Nati D. jest hitem w Internecie

W serwisie Youtube swój nowy wykon wrzuciła Nati D. To młoda dziewczynka, której kanał ma około roku, ale dopiero niedawno był reaktywowany. "Kłamiecie jak umiecie" to utwór, który został opublikowany 3 dni temu, a już robi furorę w sieci. Klip obejrzało ponad 500 tysięcy osób. Dziewczynka dostała także 25 tysięcy polubień (łapek w górę). Utwór powstał na podkładzie Tomasza Chady x RX ,,Szukajcie aż znajdziecie".

- Mój stary jest w tym dobry, siedzi na telefonie, spokojnie robi sprawdzian, znowu dostanę pionę. I taka jest tu prawda, nie ma co się obrażać, ta zdalna edukacja jest gorsza jak zaraza - słyszymy w utworze.

W wykonie wielokrotnie zwraca się do Mateusza Morawieckiego czy Łukasza Szumowskiego zarzucając mu różne kłamstwa i manipulowanie ludźmi.

- Jak długo można słuchać, tych debilnych przykazów? Chcecie ogłupić naród? Powiedzcie to od razu. Niszczycie edukację, nie ma co dyskutować. Bo wiecie, że ciemnotą łatwiej manipulować. Lecz my się nie poddamy, Mateusz bądź spokojny. Tak bardzo tego chcesz, to będziesz miał stan wojny - rapuje Nati D.

Młoda raperka zaskakuje bezpośredniością, a czasem wulgarnością. Wypomina politykom różne błędy.