Ratownik o tym, jak wygląda akcja ratowania górników: Tu nie ma miejsca dla indywidualistów. Trzeba sobie nawzajem zawierzyć własne życie

Trwa akcja ratownicza ostatniego z zasypanych górników w KWK Bielszowice. Ratownik zawsze do końca chce wierzyć, że idzie po żywego człowieka. Upływający czas działa jednak na jego niekorzyść. Czy podczas tej drogi pojawiają się momenty zwątpienia?

Nie. Jesteśmy szkoleni od stu lat w myśl dewizy: zawsze idziemy po żywego człowieka. Ratownik jest zadaniowcem. Otrzymuje zadanie, którym jest, jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanego. Z własnego doświadczenia wiem, że podczas akcji nie ma miejsca na rozmyślanie. Myślimy tylko i wyłącznie o poszkodowanym i o tym, jak możliwie najszybciej do niego dotrzeć. Oczywiście, jesteśmy świadomi czyhającego niebezpieczeństwa. W trakcie akcji zawałowej zawsze jest ryzyko wystąpienia wstrząsów wtórnych, ale swoje myśli skupiamy na poszkodowanym, tym, że ma rodzinę, która na niego czeka, a my musimy, jak najszybciej do niego dotrzeć i udzielić mu pomocy. W KWK Bielszowice sytuacja jest o tyle specyficzna, że ratownicy dość szybko dotarli do pierwszego z poszkodowanych. Mieli z nim kontakt, udało się go wykopać i udzielić mu pierwszej pomocy. Teraz starają się wyrwać ziemi drugiego człowieka.