RazemDlaUkrainy.pl i PCK, czyli zrób zakupy dla ukraińskich uchodźców przez internet OPRAC.: PAS

Każdy może zrobić zakupy, by wesprzeć uchodźców i mieszkańców Ukrainy Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE arc/mat.prasowe Zobacz galerię (5 zdjęć)

Polacy w ostatnich dniach zdają test z pomagania celująco. Przekazują na rzecz Ukrainy i napływających z niej uchodźców dary, które można już liczyć w tonach, przyjmują uchodźców do swoich domów, a nawet wyruszają po nich samochodami na granicę z drugiego końca Polski. Sposobów na to, by wesprzeć naszych pogrążonych w wojnie sąsiadów przybywa. Jedną z najnowszych możliwości jest platforma www.RazemDlaUkrainy.pl, przez którą można włączyć się w pomoc i nie wychodząc z domu ufundować im produkty pierwszej potrzeby. Partnerem tego przedsięwzięcia jest Polski Czerwony Krzyż.