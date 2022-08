Red Bull Car Park Drift - tak wyglądały kwalifikacje do finału zawodów w Katowicach! Koniecznie musicie to zobaczyć

To było niesamowite show! A wiedzą o tym wszyscy Ci, którzy odwiedzili w sobotę 13 sierpnia Katowicką Strefę Kultury. Ci którzy nie zdążyli mają okazje załapać się jeszcze na niedzielne zawody, w których wezmą udział finaliści. Koniecznie zobaczcie naszą galerię zdjęć, doskonale widać na nich tory przeszkód i umiejętności kierowców, którzy brali udział zawodach Red Bulla.

Czym jest Red Bull Car Park Drift?

Red Bull Car Park Drift to seria zawodów driftingowych odbywająca się już od 2008 roku w formule "obstacle drifting". Do tej pory zawody nie odbywały się w Polsce, jednak tym razem organizatorzy nie tylko postawili na nasz kraj, a również i region. Wydarzenie Red Bulla odbywające się pierwszy raz w Polsce można było oglądać na Śląsku, a dokładnie... W Katowicach! Ale o co właściwie chodzi w wydarzeniu?