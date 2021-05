Referendum strajkowe w Magneti Marelli w Bielsku-Białej. Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników

Strajk w WORD Katowice zawieszony na dwa tygodnie. Negocjacje trwają, a egzaminatorzy wrócili do pracy

Strajk w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach został zawieszony, ale tylko na dwa tygodnie. Negocjacje trwają. Egzaminatorzy wrócili już do pracy. Do mediacji włączył się także marszałek województwa Jakub Chełstowski. - Strajk został zawieszony na czas rozmów. Otrzymaliśmy propozycje, ale nie są jeszcze one wiążące. Już sam fakt, że rozmawiamy to duży sukces. Wcześniej nie było woli do prowadzenia dialogu - mówi Sebastian Białkowski, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność 80 w WORD Katowice.