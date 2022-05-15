ʼРеферендум в Південній Осетії. Чергова анексія Росією? Referendum w Osetii Południowej. Kolejna aneksja przez Rosję?

В Південній Осетії 17 червня відбудеться референдум про входження у РФ. Відповідний указ підписав президент самопроголошеної республіки Анатолій Бібілов. Таке рішення лідер пояснив історичним прагненням народу Південної Осетії об’єднатися з Росією, про це написано на його сайті. Чи варто розцінювати такі події як підґрунтя для майбутньої анексії й частини Грузії?

Варто пригадати, що Кремль признав незалежність Південної Осетії та Абхазії після російсько-грузинської війни у серпні 2008 року. В Південній Осетії також розташована російська воєнна база і регіон у великій мірі залежний від російської фінансової допомоги. Наприклад, у минулому році вона складала майже 83% доходів бюджету республіки. Тбілісі, як і більшість світових країн, вважає Абхазію і Південну Осетію територією Грузії. Нічого не нагадує? Можна ствердити, що ці території це такі собі ДНР та ЛНР, але в грузинському форматі. З початку війни в Україні, влада Грузії стала справжнім розчаруванням через свою проросійську позицію. В це важко повірити, але країна, яка мала схожий конфлікт з росією у 2008 році відмовилась від введення санкцій проти РФ. Грузинська влада не надала жодної воєнної допомоги Україні та більше того, навіть не випустила добровольців на нашу територію. В той час, коли народ Грузії підтримав Україну, влада збільшила торгівлю з РФ, наче й нічого не відбувається.

Згадати також варто й одну із заяв діючого прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, який вибрав стратегію «не злить Путина» і фактично став ідеологом проросійської позиції по відношенню до війни в Україні. «Ніякого «другого фронту» і війни в Грузії не буде, навпаки, буде розвиток, будівництво і мир. Ми не допустимо безвідповідальних закликів до розв’язання війни зі сторони наших внутрішніх ворогів», - заявив він. В кінці, відповідаючи на запитання журналістів, прем’єр - міністр й зовсім повідомив про те, що росія ніби то зовсім не загрожує Грузії. Але що ми маємо зараз? Очевидно, що російський режим прослідкував і побачив слабку позицію Грузії. Тепер Путін фактично претендує на те, щоб анексувати грузинську територію і приєднати до складу РФ. Гарібашвілі обрав антиукраїнську позицію, щоб не розлютити Путіна, а як наслідок сам потрапив у російський капкан, і те чого він остерігався вже відбувається.

Важлива примітка: не варто утотожнювати народ Грузії з її владою. Пригадаємо як грузини підтримували Україну і виходили на протести у своїх містах, за що українці безмірно вдячні, бо це - сміливо, це - позиція, це – свідомість, якої нажаль бракує грузинській верхівці. Referendum w sprawie dołączenia do Rosji odbędzie się w Osetii Południowej 17 czerwca. Odpowiedni dekret podpisał prezydent samozwańczej republiki Anatolij Bibiłow. Przywódca tłumaczył tą decyzję historycznym pragnieniem zjednoczenia mieszkańców Osetii Południowej z Rosją. Czy takie wydarzenia należy postrzegać jako podstawę przyszłej aneksji części Gruzji? Kateryna Yakovleva

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