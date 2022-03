Regulamin Gali 8. Plebiscytu Sportowego Dziennika Zachodniego

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. , zwana dalej Organizatorem jest Organizatorem Gali

8. Plebiscytu Sportowego Dziennika Zachodniego (dalej ,,Gala”), która odbędzie się 9.03.2022 r. w Chorzowie.

2. Stadion Śląski Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40 - 029 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000477883, kapitał zakładowy 249.911.100,00 zł, posiadającą NIP: 954-274-52-09, REGON: 243373827, zwany w dalszej części Regulaminu zwany dalej Partnerem jest Partnerem Gali 8. Plebiscytu Sportowego Dziennika Zachodniego (dalej ,,Gala”), która odbędzie się 9.03.2022 r. w Chorzowie.

3. Gala (zamiennie zwana również w tym regulaminie Wydarzeniem) odbędzie się w dniu 9.03.2022 r. o godz. 18:00, na Stadionie Śląskim w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 10.

4. Organizacja Gali odbywa się w oparciu o ,,Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Główny Inspektor Sanitarny.

5. Wydarzenie odbędzie się na łącznej powierzchni 787 m2.

6. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. Uczestniczyć w Gali mogą jedynie osoby, które otrzymały zaproszenie - wymagane wcześniejsze potwierdzenie obecności drogą mailową lub telefoniczną do dnia 7.03.2022 r.

7. Uczestnicy zobowiązani są przed wstępem na Galę okazać zaproszenie otrzymane od Organizatora.

8. W przestrzeni Wydarzenia do dyspozycji Uczestników będą: szatnia, hol główny, sala konferencyjne, sala bankietowa, foyer, toalety.

9. Uczestnicy Gali zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień. Osoby, które będą uczestniczyły w Gali z osobami towarzyszącymi, są zobowiązane do zapoznania ich z treścią niniejszego Regulaminu.

10. W Gali mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, nieprzejawiające niepokojących objawów zdrowotnych (m.in. gorączka powyżej 37,0°C, kaszel, duszności).

11. Zakazany jest wstęp na Galę osobom przebywającym na kwarantannie oraz objętym nadzorem epidemiologicznym.

12. Okazanie dowodu szczepienia jest dobrowolne. Dla osób niezaszczepionych liczba miejsc jest ograniczona.

13. Jeżeli Uczestnik nie okaże dowodu szczepienia, będzie traktowany jak osoba niezaszczepiona, co może wiązać się z brakiem możliwości wejścia na Galę.

14. Osoby zaszczepione nie będą wliczane w limity Uczestników Gali.

15. Uczestnicy zobowiązani są przed wejściem na teren Gali do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem antybakteryjnym znajdującym się przy wejściu, które zapewni Organizator.

16. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną.

17. Organizator informuje, że na Gali będą wykonywane fotografie, a jej przebieg zostanie sfilmowany przez reportera Dziennika Zachodniego. Relacja z Wydarzenia w postaci zdjęć oraz nagrania zostanie zamieszczona na stronie dziennikzachodni.pl, naszemiasto.pl oraz na łamach Dziennika Zachodniego.

18. Partner Gali ma prawo do realizacji zdjęć, materiałów audio i video przez cały czas trwania wydarzenia, w szczególności do wykorzystania w mediach społecznościowych (FB, Pinterest, YT, Instagram, Twitter) i na stronie internetowej Stadionu Śląskiego

19. Organizator ma prawo do odwołania Wydarzenia, z powodów siły wyższej takich jak m.in. pandemia, epidemia, zarządzenia władz, itp.

20. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator niezwłocznie powiadomi telefonicznie wszystkich gości o tym fakcie.

21. Uczestnik Gali oświadcza, że poprzez wzięcie udziału w Gali wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i przestrzeni wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem (w szczególności jako Partner i/lub Sponsor Gali) swojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęcia, fotografii wykonanej w trakcie trwania Gali, w szczególności w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych z Gali, reklamowych, promocyjnych, marketingowych i handlowych Organizatora i/lub podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem (w szczególności jako Partner i/lub Sponsor Gali).

22. Uczestnik oświadcza, że mając na uwadze powyższą zgodę, jednocześnie wyraża zgodę na zamieszczanie fotografii/zdjęć obejmujących jego wizerunek w szczególności w prasie Organizatora i/lub podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem (w szczególności jako Partner i/lub Sponsor Gali).,, w tym prasie internetowej, na profilach Organizatora i/lub podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem (w szczególności jako Partner i/lub Sponsor Gali).,, jego portalach społecznościowych (w szczególności: Facebook, Instagram, Twitter) Uczestnik wyraża zgodę na zestawianie swojego wizerunku z wizerunkami osób trzecich, oznaczeniami Organizatora i/lub podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem (w szczególności jako Partner i/lub Sponsor Gali).