Rekordowe 777 tysięcy złotych na sport i rozwój klubów sportowych w gminie Siewierz

Dotacja ma pozwolić w szczególności na: poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, osiąganie jak najlepszych wyników sportowych, podnoszenie sprawności fizycznej, zwiększenie dostępności do obiektów sportowych i oferty klubów dla lokalnej społeczności oraz promocja sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców.

Wsparcie finansowe na rozwój sportu mogą otrzymać kluby sportowe i stowarzyszenia, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz realizują cel publiczny z zakresu sportu. Szczegółowe warunki i tryb finansowania zostały określone w Uchwale nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 października 2015 r.

Dofinansowanie zostało przyznane kilku klubom. To:

Podstawą do ubiegania się o udzielenie wsparcia z budżetu gminy jest złożenie wniosku określającego zakres zadania dotyczącego rozwoju działalności sportowej. Kluczowymi kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie wniosków są przede wszystkim: znaczenie zgłoszonego zadania dla rozwoju sportu na terenie gminy Siewierz, zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz doświadczenie. Poza tym rzetelność i terminowość rozliczania otrzymanych środków, wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz dotychczasowe osiągnięcia sportowe.