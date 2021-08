Rekordowe upały w Europie. Lucyfer atakuje Półwysep Apeniński. Temperatury sięgną powyżej 40 stopni Celsjusza

Włoskie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło 3 stan alertu dla Sardynii, a także Sycylii, Kalabrii, Apulii oraz regionu Basilicata. 11 sierpnia w Bolonii temperatura wynosiła 41,5 stopni C, w Modenie 40,0 stopni C, a w sycylijskiej Katanii u podnóża Etny 39,2 stopnie C. W Rzymie maksymalna temperatura w ciągu dnia również oscyluje wokół 40 stopni Celsjusza. Pamiętajmy, że to temperatura w cieniu. W Słońcu będzie jeszcze cieplej! Lucyfer będzie odpowiadać za największą w tym roku falę upałów na Półwyspie Apenińskim.

