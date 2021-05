Rekordowy wzrost liczby legalnie pracujących cudzoziemców w województwie śląskim

W całej Polsce legalnie pracujących cudzoziemców na koniec marca br. było ponad 766 tys., a na koniec kwietnia przeszło 780 tys. Od kilkunastu lat liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie.

Epidemia Covid-19 niewątpliwie miała duży wpływ tę statystykę, bo w drugim kwartale ubiegłego roku odnotowaliśmy spadek liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych - wiązało się to z zamknięciem granic i lockdownem. Natomiast, gdy już granice zostały odblokowane, w drugiej połowie ubiegłego roku, obcokrajowcy ponownie zaczęli przyjeżdżać do Polski do pracy. I tak na koniec grudnia 2020 r. do ubezpieczeń społecznych w całym kraju zgłoszonych było ponad 725 tys. obywateli innych państw, w tym w województwie śląskim 63 tys. osób - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.