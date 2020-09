Rekordowy wzrost zakażeń koronawirusem w Czechach. Wracają restrykcje. Od czwartku ponownie obowiązkowe zasłanianie ust i nosa

Od kilku dni pogarsza się sytuacja epidemiologiczna u naszych południowych sąsiadów. We wtorek odnotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. Testy wykazały 1164 zainfekowanych. Minister Zdrowia poinformował o powrocie części restrykcji. - Od jutra będziemy wprowadzać obowiązek zasłaniania ust i nosa we wnętrzach budynków w całych Czechach - poinformował Adam Vojtěch, minister zdrowia w Czecach. To ważna informacja dla mieszkańców Śląska, którzy podróżują do naszych południowych sąsiadów do pracy i na zakupy.