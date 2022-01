Rekordzista z Częstochowy ma ponad 130 tysięcy zł długu za czynsz, ale 90 proc. lokatorów płaci regularnie

Ponad 130 tysięcy zadłużenia wobec ZGM TBS w Częstochowie, ma lokator-rekordzista. Wobec mężczyzny toczy się obecnie aż 8 postępowań sądowych i komorniczych. ZGM TBS podkreśla jednak, że czynsz regularnie płaci 90 procent lokatorów, a ich zadłużenie od lat utrzymuje się na stałym poziomie. Poza tym zadłużenie można odpracować.

12 721 629,45 zł - to zadłużenie lokatorów budynków ZGM TBS na koniec 2021 roku. To kwota podobna do poprzednich lat. Na koniec 2020 roku zadłużenie wynosiło 12 622 866,77 zł, a na koniec 2019 roku 11 899 515,40 zł. Niemal niezmienna pozostaje liczba zadłużonych mieszkań: 2019 - 1461 dłużników; 2020 - 1481, 2021 - 1395. - Trzeba podkreślić, że to mieszkańcy - z różnych względów - doprowadzają do zadłużenia. Każdy mieszkaniec lokali komunalnych, na podstawie umowy, którą sam podpisał, jest zobowiązany do płacenia czynszu i pokrywania świadczeń niezależnych. Około 90 procent lokatorów obowiązek ten spełnia i regularnie opłaca należności. W stosunku do osób, które z tego obowiązku się nie wywiązują spółka prowadzi postępowania windykacyjne, które kończą się zasądzeniem gminie należnych kwot - informuje Anna Wojtysiak, rzeczniczka prasowa ZGM TBS.

Rekordzista ma ponad 130 tysięcy zł długu

Są jednak lokatorzy, którzy od lat nie płacą opłat czynszowych. Przykładem jest lokator, wobec którego toczy się obecnie aż 8 postępowań sądowych i komorniczych. Jego bieżące zadłużenie wynosi 19 575,09 zł. Natomiast zadłużenie objęte postępowaniem sądowym – 115 698,49 zł.

Warto dodać, że w Częstochowie oferowane są różne rozwiązania pomocowe dla lokatorów mieszkań komunalnych i socjalnych, którzy mają problemy z regularnym płaceniem czynszu. Po pierwsze realizowany jest program „Praca za czynsz”, w którym lokatorzy odpracowują długi poprzez wykonywanie różnych drobnych prac na rzecz spółki. Wcześniej - przystępując do programu - podpisują umowę ze spółką. Od kilku lat miasto ma również program oddłużeniowy dla mieszkańców, tzw. „abolicję odsetkową”. Jest to kolejna, po „Pracy za czynsz”, oferta skierowana do zadłużonych najemców lokali komunalnych. Program to wyjście naprzeciw potrzebom osób, które na co dzień borykają się z trudnościami materialnymi i naprawdę dużymi zaległościami czynszowymi.