Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021 w woj. śląskim. To trzeba wiedzieć. Zobacz, ile punktów możesz dostać za świadectwo i egzamin

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22 trwa w najlepsze. Uczniowie kończący szkołę podstawową mają do 21 czerwca czas na to, aby złożyć dokumenty w wybranych przez siebie placówkach. O tym, do której się dostaną dowiedzą się dopiero w drugiej połowie lipca. Decydują przede wszystkim oceny ze świadectwa ukończenia podstawówki i wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Podpowiadamy, jak przeliczać je na punkty i co jeszcze liczy się przy naborze.

Tegoroczni ósmoklasiści cały czas mogą się logować w systemie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Przed nimi trudny wybór - jaką placówkę wybrać po podstawówce, a nawet - kim zostać w przyszłości. Teraz mają czas na przeglądanie ofert placówek oświatowych i zapoznanie się z ich atutami. Złożyć dokumenty mogą w kilku szkołach. Co do zasady w trzech, chyba że lokalne władze samorządowe zwiększyły limit. Kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół do 21 czerwca do godz. 15. Dla chętnych do kontynuowania nauki w szkołach i oddziałach dwujęzycznych, międzynarodowych, przygotowania wojskowego, sportowych i mistrzostwa sportowego rejestracja wniosków zakończyła się 31 maja.

We wniosku należy wskazać liczbę placówek - liceów ogólnokształcących, techników czy branżowych szkół I stopnia, a w nich liczbę oddziałów klasy I, którymi jest się zainteresowanym. Co ważne, kolejność wymienionych we wniosku szkół i klas powinna być zgodna z preferencjami kandydata - należy zatem zacząć od tej wymarzonej, do której chciałoby się zakwalifikować w pierwszej kolejności. Wyniki rekrutacji - listy zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych szkół będą znane 22 lipca.

Przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych uwzględniane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty, a także dodatkowe osiągnięcia. Ile punktów jest przyznawanych za oceny na świadectwie, a ile za egzamin? Jakie sukcesy są punktowane? Po szczegóły zapraszamy do naszej galerii. SPRAWDŹ, ZA CO MOŻNA DOSTAĆ PUNKTY:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/22. Ważne terminy: 21 czerwca, godz. 15 - zakończenie składania wniosków o przyjęcie do szkół;

od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15 - możliwość dokonania zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, polegającej na zamianie szkół, do których będą kandydować, w tym możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku;

od 25 czerwca do 14 lipca - uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w oryginale lub lepiej w kopii);

22 lipca 2021 r. godz. 10 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

od 23 lipca do 30 lipca - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.