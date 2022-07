Rekrutacja do szkół w Częstochowie. 246 dodatkowych miejsc dla uczniów w szkołach ponadpodstawowych. Będą większe klasy

Rekrutacja do szkół w Częstochowie. 246 dodatkowych miejsc dla uczniów

29 lipca zostaną ogłoszone listy uczniów przyjętych do szkół, którzy potwierdzą wolę uczęszczania poprzez dostarczenie oryginału świadectwa. W przypadku osób, którym nie udało się dostać do żadnej placówki, od 1 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. W jej ramach uczniowie będą mogli zgłaszać się bezpośrednio do szkół wraz z wnioskiem o przyjęcie. Informacje o wolnych miejscach zostaną ogłoszone 29 lipca. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że w rekrutacji uzupełniającej o zakwalifikowaniu ucznia do szkoły również decyduje liczba punktów.

Z uwagi na fakt, że liczba absolwentów szkół podstawowych, którzy nie zakwalifikowali się do żadnej szkoły ponadpodstawowej jest wysoka, władze miasta podjęły decyzję o kolejnym zwiększeniu liczby miejsc zarówno w liceach, jak w technikach. W efekcie do każdej tworzonej klasy będzie uczęszczać większa liczba uczniów.