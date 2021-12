Remigiusz Rączka: Świąteczna kuchnia musi trzymać się tradycji, ale... Rozmowa ze znanym śląskim kucharzem

Remigiusz Rączka to najpopularniejszy śląski kucharz

Najpopularniejszy śląski kucharz od lat pilnuje tradycji wigilijnych jak oczka w głowie. Na jego stole królować będą ryby. Co jeszcze pojawi się na jego stole? O tym dowiedzą się państwo z niniejszego wywiadu z autorem takich programów kulinarnych jak m.in. "Rączka gotuje" czy "Klasztorne smaki".

***

Co zaproponowałby pan naszym czytelnikom na kolację wigilijną?

To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ każdy z nas ma własne ulubione potrawy świąteczne związane z tradycją rodzinną. Mnie wigilia Świąt Bożego Narodzenia na pewno kojarzy się z rybami. Są to więc po pierwsze, różnego rodzaju śledzie. Na Śląsku lubimy śledzie, np. zielone; opiekane (i w zalewach octowych, by dobrze skruszały). Dalej śledzie a'la matias, w różnych wariantach m.in. w sosach pomidorowych, złamane ogórkiem konserwowym. Także jednak śledź z cebulką, w śmietanie. Ryba wigilijna to oczywiście karp mój ukochany. Obecnie coraz częściej ludzie rezygnują z całych karpi. Wygrywają filety z różnych innych ryb. Apeluję jednak, aby zachować tradycję i przygotować karpia. Może być albo smażony na masełku w panierce, albo w wariancie trochę bardziej delikatnym obtoczony w samej mące i usmażony, lub z warzywami. Po staropolsku można go podać w wersji duszonej z odrobiną piwa i miodu. (Na pewno potrzebny jest podczas wigilii dobry kompot z suszu, który poprawi nasze trawienie).