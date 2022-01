Remis Górnika Zabrze w pierwszym sparingu w Turcji

Zespół Jana Urbana w Belek ma znakomite warunki do treningów.

- W ośrodku są trzy boiska, Górnik ma na wyłączność to z numerem dwa - informuje Bartłomiej Perek z Biura Prasowego. - Hotel dzielimy z naszym ukraińskim imiennikiem, czyli Szachtarem Donieck. Pogoda jest słoneczna, ale na porannych treningach odczuwalna temperatura sprawia, że jest... rześko.

- Przy boiskach znajduje się również budynek zaplecza z szatniami i magazynami, co jest niezwykle istotne, gdy zabrało się ze sobą niemal 400 kilogramów sprzętu - dodano na stronie internetowej klubu.

W pełnym obciążeniu trenuje już Przemysław Wiśniewski, który na pierwszych zajęciach w Polsce doznał urazu mięśniowego. Do zdrowia wrócił też Rafał Janicki, leczący kontuzję z końcówki rundy jesiennej.

We wtorek Górnik rozegrał pierwszy mecz kontrolny i zremisował w nim 1:1 z Lewskim Sofia. Rywale w Parva Liga zjmują szóste miejsce z wielką, szesnastopunktową stratą do prowadzącego Łudogorca.