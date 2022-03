Remont DW934 coraz bliżej. Wkrótce dowiemy się, kto zrealizuje inwestycję Piotr Ciastek

We wtorek, 1 marca, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK44. Planowany termin otwarcia ofert zaplanowany jest na 8 kwietnia. DW934 jest drogą o znaczeniu tranzytowym dla dostawców i dystrybutorów, jak również dla społeczności lokalnej dojeżdżającej do zakładów pracy.